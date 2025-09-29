» Caminhão do Cidadão passará por 7 cidades do Ceará

Jangadeiro FM
por Gabriele Reinaldo - 29/09/2025 às 19:39
Se você estiver precisando emitir documentos como CPF, Carteira de Trabalho ou de Identidade Nacional, essa é a sua oportunidade. O Caminhão do Cidadão segue sua rota no Ceará oferecendo a emissão de documentação básica de forma itinerante em cinco municípios.
📲 Confira em quais municípios do Ceará o Caminhão do Cidadão vai passar nesta semana deslizando para o lado.
O serviço inicia nesta terça-feira (30) e segue até sábado (4). Em Fortaleza, os atendimentos são realizados das 9h até às 16h. Já no interior, de 8h às 16h.
As cidades contempladas são: Fortaleza, Caucaia, Trairi, Ibaretama, Pentecostes, Aiuaba e Caridade.
