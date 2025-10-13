» Caminhão do Cidadão oferece emissão de documentos em sete municípios do Ceará

Caminhão do Cidadão oferece emissão de documentos em sete municípios do Ceará

por Gabriele Reinaldo - 13/10/2025 às 19:29

Sete municípios do Ceará vão receber, na próxima semana, os serviços do Caminhão do Cidadão, programa que leva atendimentos gratuitos de emissão de documentos à população.

A iniciativa passa por Assaré, Caririaçu, Boa Viagem, Fortaleza, Eusébio, Iracema e Graça, oferecendo emissão de documentos e orientações sociais.

Em Fortaleza, as atividades começam na segunda-feira (13), na Vila Social do Canindezinho. Na terça (14), o caminhão estará no Zona Viva José Walter e, na quarta (15), no Parque São José.

A semana segue com atendimentos no bairro Siqueira, na sexta (17), e encerra na capital e no Eusébio, no sábado (18), com ações no bairro São Gerardo e no campus da Fiocruz.

No interior, o cronograma também é intenso. Assaré e Caririaçu recebem o programa nos dias 13 e 14, enquanto Boa Viagem contará com os serviços de terça a quinta (14 a 16).

Já em Iracema, as atividades acontecem quinta e sexta (16 e 17), e o encerramento da rota será em Graça, na sexta e sábado (17 e 18).

O Caminhão do Cidadão oferece serviços como emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho Digital, além de cadastro em programas sociais e orientações sobre direitos e benefícios. O atendimento é gratuito e funciona por ordem de chegada.

📅 Confira o cronograma completo no carrossel.

 

