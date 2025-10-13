» Caminhão do Cidadão oferece emissão de documentos em sete municípios do Ceará

Sete municípios do Ceará vão receber, na próxima semana, os serviços do Caminhão do Cidadão, programa que leva atendimentos gratuitos de emissão de documentos à população.

A iniciativa passa por Assaré, Caririaçu, Boa Viagem, Fortaleza, Eusébio, Iracema e Graça, oferecendo emissão de documentos e orientações sociais.

Em Fortaleza, as atividades começam na segunda-feira (13), na Vila Social do Canindezinho. Na terça (14), o caminhão estará no Zona Viva José Walter e, na quarta (15), no Parque São José.

A semana segue com atendimentos no bairro Siqueira, na sexta (17), e encerra na capital e no Eusébio, no sábado (18), com ações no bairro São Gerardo e no campus da Fiocruz.

No interior, o cronograma também é intenso. Assaré e Caririaçu recebem o programa nos dias 13 e 14, enquanto Boa Viagem contará com os serviços de terça a quinta (14 a 16).

Já em Iracema, as atividades acontecem quinta e sexta (16 e 17), e o encerramento da rota será em Graça, na sexta e sábado (17 e 18).

O Caminhão do Cidadão oferece serviços como emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho Digital, além de cadastro em programas sociais e orientações sobre direitos e benefícios. O atendimento é gratuito e funciona por ordem de chegada.

📅 Confira o cronograma completo no carrossel.