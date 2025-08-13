» Caminhada com Maria: o que você precisa saber

Mais de 1 milhão de pessoas devem participar da 23ª Caminhada com Maria, em celebração a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. De acordo com o padre Wanderlúcio Sousa, pároco da Igreja de Santa Luzia e jornalista, “faz parte da história do povo de Deus se reunir. Todos se tornam, de fato, irmãos, como é para ser no dia-a-dia”. Ele reforça que grandes eventos de fé, como a Caminhada com Maria, “trazem um sopro de esperança e permitem que as pessoas caminhem em busca do futuro”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

Neste ano, a caminhada terá novidades importantes, incluindo um novo ponto de chegada: a Esplanada da Igreja de Santa Edwiges, no bairro Jacarecanga. Segundo o padre,

a mudança é para melhor acomodar os devotos e proporcionar mais conforto e segurança. “Antes, o destino final era a Catedral, mas ficou muito pequena… decidimos fazer ali, que é uma área livre, aberta, além de ser muito bela, imagina no pôr do sol, à beira-mar”.

O evento contará com cerca de 3 mil voluntários e apoio de diversas instituições públicas, incluindo mais de 600 agentes de segurança e mobilidade, garantindo a organização e segurança de todos.

Além da tradicional caminhada, este ano o evento terá shows inéditos com Missionário Shálom e a irmã Kelly Patrícia, além da coroação da imagem de Nossa Senhora, que é sempre o momento mais tocante para os fiéis.

Sobre o tema deste ano, “Mãe da Esperança”, o padre destacou: “estamos num mundo que precisa muito de esperança. Se a gente não olhar com esperança, é capaz de desesperar diante da realidade, da violência, das crises que acontecem. A gente precisa pedir o socorro do céu”.

A Caminhada com Maria é considerada patrimônio imaterial de Fortaleza e do Estado do Ceará desde 2015, sendo reconhecida como uma tradição que integra fé, cultura e mobilização social.