» Câmara de Fortaleza aprova ajuste fiscal com garantia de direitos ao servidores

por Gabriele Reinaldo - 24/09/2025 às 19:40

Foto: Érika Fonseca/CMFor

O projeto de lei que cria regras de ajuste fiscal em Fortaleza foi alterado e aprovado pela Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira (24).

A proposta, enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), busca controlar os gastos públicos e melhorar a situação financeira do município. O texto aprovado define que, quando as despesas da Prefeitura atingirem 95% da receita, novos gastos ficam automaticamente proibidos. A medida tenta equilibrar as contas da cidade e recuperar sua capacidade de investimento.

“Infelizmente, nós pegamos a Prefeitura com muitas dificuldades, várias irresponsabilidades fiscais, e a gente precisa fazer alguns ajustes porque, literalmente, nós estamos no Serasa”, explicou o prefeito, referindo-se à nota C na CAPAG (Capacidade de Pagamento), índice que mede o poder de endividamento do município.

A aprovação só aconteceu após acordo com representantes dos servidores e a Secretaria de Finanças. Duas mudanças importantes foram incluídas no texto:

– Avaliação bimestral: A relação entre gastos e receitas será revisada a cada dois meses, com base nos últimos 12 meses. Se o limite for ultrapassado, não se cortam despesas já existentes, apenas não se pode criar novas.

– Garantia de direitos: A Revisão Geral Anual dos servidores, prevista na Constituição, continua assegurada, mesmo que os limites sejam atingidos.

ENTENDA

Atualmente, Fortaleza tem nota C na Capacidade de Pagamento, um índice que mede a saúde fiscal de estados e municípios. Com essa nota, a cidade tem mais dificuldade para pegar empréstimos e paga mais juros.

Segundo a gestão, o objetivo é subir para nota B, melhorar as finanças e voltar a investir em áreas importantes. A meta é encerrar o ano com as despesas representando no máximo 92,85% da receita.

