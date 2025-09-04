» Câmara de Fortaleza aprova a criação de 76 novos cargos no IJF para reforçar atendimento

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quinta-feira (4), a criação de 76 novos cargos efetivos no Instituto Dr. José Frota (IJF). A medida, solicitada pela Prefeitura de Fortaleza em regime de urgência, tem como objetivo convocar os candidatos que permaneceram no cadastro de reserva do último concurso público realizado pela unidade de saúde.

Dos novos cargos, 75 são destinados a enfermeiros e 1 a fonoaudiólogo. A iniciativa visa suprir a demanda atual por profissionais nas áreas de Enfermagem e Fonoaudiologia, consideradas essenciais para o funcionamento das unidades assistenciais e para a manutenção da qualidade do atendimento à população.

Segundo a mensagem do Executivo, a proposta está alinhada ao Plano Plurianual (PPA) em vigor, à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), respeitando os limites e exigências estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O impacto financeiro estimado com a criação dos cargos é de R$ 8.040.369,33 por ano.