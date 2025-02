» Cabelo caindo ou fios brancos? Descubra o que seu cabelo pode indicar sobre a sua saúde

O cabelo pode impactar significativamente a autoestima de mulheres e homens, e não se resume apenas à estética. A saúde do cabelo também pode revelar sinais de doenças.

Por exemplo, a queda excessiva pode estar ligada ao estresse ou a problemas hormonais. “É um sinal de alerta quando ocorre por um período superior a três meses. Geralmente, é desencadeada por algum evento estressante para o corpo, como doença, cirurgia, período pós-parto, ou rápida perda de peso. Normalmente, essa condição é reversível após a solução da causa”, explica a dermatologista Leila Bloch em entrevista ao Brasil 61.

Segundo a médica, os cabelos brancos costumam aparecem após os 30 anos, por fatores genéticos, mas, se surgirem antes, podem indicar deficiência de vitaminas, como a B12, ou estresse.

Já os fios finos e sem volume podem indicar alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície. “Nas mulheres, o cabelo fica mais ralo no topo, enquanto nos homens, a perda ocorre no topo, nas entradas e na coroa. A principal causa é a predisposição genética. Esse é um processo longo e gradual, e não melhora com o tempo”.

A caspa ou dermatite seborreica pode ocorrer devido à oleosidade. “Também pode surgir em outras áreas, como no rosto, sobrancelhas e por trás das orelhas. Ela pode ser influenciada por fatores genéticos, mas o estresse, mudanças de temperatura e banho com água quente podem agravar”.

Segundo a dermatologista, os fios secos e podem ser causados pelo uso de secador, prancha e tratamentos químicos. “No entanto, também podem ser sinal de deficiência de proteínas e vitaminas, como a E e a D, além de deficiências hormonais”.

Enquanto queda de pelos em outras áreas pode indicar doenças autoimunes, como a alopecia areata. “A alopecia areata é uma condição autoimune. O sistema de defesa do nosso corpo ataca o folículo capilar, causando queda em pequenas áreas arredondadas, que podem se unir e formar áreas maiores. Pode ser desencadeada por predisposição genética, mas também por fatores ambientais, como infecções virais”.

Em todos os casos, a médica recomenda observar as alterações e, se necessário, consultar um dermatologista.