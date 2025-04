» Brasil volta a exigir visto de turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá

A partir desta quinta-feira (10), turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália terão que apresentar obrigatoriamente o visto para entrar no Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a exigência começa a valer seguindo um princípio de reciprocidade.

O Itamaraty informou que a decisão já havia sido tomada desde maio de 2023, porque os países citados exigem o visto dos brasileiros, portanto, o governo decidiu seguir a política de reciprocidade.

Além disso, o ministério revelou que, mesmo com a exigência em vigor, o governo segue em negociação para fechar um acordo de isenção de vistos entre brasileiros e cidadãos desses países.

DADOS DE TURISTAS NO BRASIL

Conforme os dados do painel de Chegadas de Turistas Internacionais ao Brasil da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), mostram que em 2024, o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 vindos do Canadá, e 52.888 turistas da Austrália.

Agora, para entrar no Brasil, esses cidadãos devem solicitar o visto online no site Evisa, com uma taxa de U$ 80.90, equivalente a R$ 479. As visitas ao Brasil estão limitadas a 90 dias.

Em paralelo, há um projeto de lei aprovado pelo Senado Federal em março deste ano que propõe a suspensão da cobrança de vistos para cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão a partir de 10 de abril. O texto seguiu para apreciação da Câmara dos Deputados e ainda não teve tramitação.

O projeto de decreto legislativo aprovado no Senado é de autoria do senador da oposição Carlos Portinho (PL-RJ) e foi relatado por outro parlamentar do mesmo partido, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Apesar de constar na lista, o Japão não exige mais o visto de brasileiros, após um acordo em 2023 com o Brasil.