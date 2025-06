» Brasil tem recorde de empreendedores com mais de 60 anos e quebra tabu da aposentadoria

Por Iury Costa e Jefferson Sales

A palavra “aposentadoria” ainda tem sua carga de preconceitos. Quem alcança essa marca, embora vitorioso, pode sofrer com a perda de propósito, identidade e autonomia. É o preconceito contra si. Mas essa narrativa tem mudado, ganhado novas cores, com pessoas acima dos 60 anos ocupando outros espaços que antes não imaginavam. Estão empreendendo e, com isso, transformando experiências de vida em negócios que geram renda, empregos e, acima de tudo, propósito e conexão com o mundo.

É o exemplo da agente de saúde aposentada Marta Helena, de 64 anos. Parou de trabalhar, mas decidiu que ainda não era tempo de ficar parada. Além disso, precisava de uma renda extra. Tentou até se recolocar no mercado forma, mas ouviu muitas negativas. Começou, então, a empreender. Hoje ela dá conta de dois negócios: um de semijóias, e outro de produtos eróticos. Diariamente, Marta vence o preconceito que as pessoas têm com a sualidade. Inclusive pela falta de compreensão ao verem uma mulher da idade dela administrando um sex shop.

“É meu trabalho. É um trabalho como se eu vendesse peixe, ovo, carne, farinha. Mas houve uma barreira muito grande ainda e o preconceito devido à minha idade”, pontua. Hoje, ela comemora os ganhos. “O empreendedorismo, na minha vida, ele chegou no momento certo, no momento da terceira idade.”

Dados revelam um movimento crescente

Um levantamento feito pelo SEBRAE a partir de dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua aponta que o Brasil encerrou 2024 com mais de 4,3 milhões de pessoas com 60 ou mais donas do próprio negócio. Um recorde. Além disso, o número de empreendedores seniores cresceu 53% em 12 anos. E entre as vantagens de empreender depois dos 60 estão o nível de escolarização maior e a capacidade de inovação.

O crescimento do empreendedorismo sênior no Brasil mostra que há muito o que se fazer para apoiar essa geração. Mas também revela uma lição importante: a vida não termina com a aposentadoria – ela pode, na verdade, estar só começando. E quem deseja iniciar um novo negócio conta com diversos auxílios, como do Programa SEBRAE Sênior, que pensa em soluções para apoiar as pessoas nas suas jornadas. O gestor estadual do programa, Jefferson Cavalcante, diz que o público a partir dos 50 anos começou a ser atendido com soluções para as jornadas empreendedoras desse público a partir de uma percepção de que as pessoas estão envelhecendo. “As pessoas não estão só vivendo mais, mas estão chegando a uma idade mais avançada com mais qualidade de vida”. Antes do trabalho ligado ao empreendedorismo, o SEBRAE auxilia na autoestima, para que essas pessoas despertem o espírito empreendedor, como perseverança e comunicação.

A professora aposentada Tereza Furtado, de 62 anos, é um exemplo dessa nova geração de empreendedores que, depois de receberem apoio, passam a ajudar outras pessoas. Ela e o marido, Mário Moura, criaram uma startup voltada para o público 60+, a Senium, que presta serviços de consultoria, cursos, além de organizar feiras. Tereza explica que o trabalho vai além das orientações. “Eles querem cada vez mais se associar, se integrar, fazer networking. Então eles sentem essas necessidades. E por fim o pilar da carreira e da empregabilidade”.

A iniciativa de Tereza se conecta com o que o Sebrae já apontou como tendência: os seniores são hoje os que têm os negócios com maior tempo de atividade e os melhores rendimentos, mesmo dedicando menos horas por semana. Além da vasta experiência de mercado, o empreendedorismo depois dos 60 anos mostra que é possível manter-se economicamente ativo, com potencial de criar, sonhar e transformar. Tereza acredita que ainda existe pânico de velhice”. Por outro lado, as pessoas 60+ estão ressignificando a maturidade.

“Os empreendedores seniores costumam ter negócios longevos, ao contrário de um empreendedor de 30 anos”. O avanço da longevidade e o crescimento do empreendedorismo sênior apontam para um futuro em que envelhecer não significa parar, mas sim reinventar-se. Pessoas como Marta, Tereza e Mário mostram que a terceira idade pode ser também uma terceira chance, de empreender e inovar. Afinal, quando a experiência encontra oportunidade, o resultado é uma geração que transforma maturidade em potência. E esse é um caminho que não tem idade para começar.