» Brasil caí em índice de corrupção internacional e tem pior nota desde 2012

O Brasil teve, em 2024, sua pior posição no Índice da Percepção da Corrupção Internacional (PCI) da Transparência Internacional, ficando com 34 pontos e na 107ª posição entre 180 países. Os números são os menores já registrados pelo país desde 2012, quando a análise foi criada.

Os dados do ano passado indicam uma queda de dois pontos e três posições no ranking da corrupção. Em comparação com os melhores anos, registrados em 2012 e 2014, os resultados de 2024 caíram nove pontos e 38 posições na escala.

Em 2014, o Brasil estava empatado com países como Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Essuatíni. Dentre eles, apenas a Essuatíni e o Brasil apresentam as piores notas da tabela. Agora, o Brasil está na mesma pareado com países como Tailandia, Turquia, Nigéria, Nepal, Malauí e Argélia.

A escala vai de 0 a 100 e quanto maior a nota do país, melhor é a percepção sobre a integridade daquela nação. O Brasil, hoje, fica 9 pontos abaixo da média global e 8 pontos