» Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), teve a prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após participar de videochamadas com aliados políticos neste domingo (3), durante manifestações que pediam sua anistia pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Bolsonaro, inclusive, participou de uma videoconferência com o deputado federal André Fernandes (PL) durante o protesto em Fortaleza, o momento foi compartilhado nas redes sociais.

Uma das medidas cautelares impostas pelo STF ao ex-presidente era a proibição de utilizar, direta ou indiretamente, as redes sociais, seja por meio de publicações próprias ou por aparições em conteúdos de terceiros.

Durante o evento, o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a colocar brevemente o pai no viva-voz do telefone para falar para o público no Rio. Além disso, o parlamentar divulgou uma mensagem do pai em suas redes sociais.

Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

RELEMBRE

Desde o dia 18 de julho, Bolsonaro está sujeito a uma série de restrições impostas por decisão do STF. Entre as determinações estão: Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, inclusive aos finais de semana, proibição de acesso às redes sociais e proibição de contato com outros investigados, embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ex-presidente também está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.