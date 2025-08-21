» Bolsonaro tem até amanhã para explicar pedido de asilo, determina Alexandre de Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até esta sexta-feira (22) para explicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) o suposto pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

O documento foi encontrado no celular de Bolsonaro durante investigações da Polícia Federal (PF), que o indiciou por coação de autoridades no contexto das apurações sobre a tentativa de golpe de Estado, processo no qual o ex-presidente é réu.

O prazo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

De acordo com a investigação da PF, Bolsonaro armazenou em seu celular um documento de 33 páginas em que cogitava a possibilidade de solicitar asilo político ao presidente argentino. O arquivo, sem data e sem assinatura, estava salvo no aparelho desde 2024.

Segundo Moraes, o conteúdo sugere que Bolsonaro considerava a hipótese de deixar o país. O indiciamento da PF também aponta que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares que o proibiam de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente.

Conforme a PF, Bolsonaro compartilhou mais de 300 de vídeos no WhatsApp, mesmo após a proibição, inclusive utilizando perfis de terceiros.

Durante as diligências, o celular de Bolsonaro foi apreendido. De acordo com a PF, no dia 3 de agosto, data em que apoiadores do ex-presidente realizaram manifestações em todo o país, ele enviou vídeos a seus seguidores com divulgações de eventos e mensagens sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

Na análise da PF, essas ações se assemelham às práticas adotadas por milícias digitais.

A investigação revelou ainda que Bolsonaro buscou orientações com o advogado norte-americano Martin Luca, associado ao ex-presidente Donald Trump, sobre como se posicionar a respeito do tarifaço imposto aos produtos brasileiros.

O inquérito também descobriu que Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano.