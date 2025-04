» Bienal do Livro tem mais de 100 mil títulos e 200 toneladas de exemplares

A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que iniciou nesta sexta-fera (4), disponiliza mais de 100 mil títulos, distribuídos em 188 estandes. São mais de 200 toneladas de exemplares.

Com o tema “Das Fogueiras ao Fogo das Palavras: Mulheres, Resistência e Literatura”, o objetivo é valorizar a escrita feminina e o papel da literatura na transformação social.

Dentre as escritoras cearenses estão Vanessa Passos, Grecianny Cordeiro e Mirelle Costa, que apresentam suas obras abordando resistência e protagonismo feminino.

Vanessa Passos leva à Bienal do Livro o romance “A Filha Primitiva”, vencedor da 6ª Edição do Prêmio Kindle de Literatura. “É focado em personagens femininas. Ele conta a história de uma geração de mulheres – uma avó, uma mãe e uma filha – e de como, muitas vezes, os traumas vão se perpetuando de geração em geração”, explica em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM 101,7.

Já a promotora de justiça e escritora Grecianny apresenta a obra “Inventário de Perdas”, que conquistou o 2º lugar no Prêmio Voz de Literatura. O romance aborda a resiliência de Maria Tomasia, única mulher entre os colonizadores que deixa a Capitania do Siará em busca de melhores condições. “Ela teve alguns registros na memória do nosso estado, mas eu resgatei essa personagem, dei voz a ela e mostrei a importância da mulher em situações decisivas”.

Enquanto a jornalista Mirelle apresenta duas obras: “Não preciso ser fake” e “Após a morte do conto de fadas, a ressurreição”. “Sou autora independente. O fato de ter publicado meu livro dessa maneira já representa um ato de resistência”.

O evento acontece de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com atividades também nas periferias do município e no interior do estado, na iniciativa chamada Bienal Adentro.

Serviço:

Bienal do Livro do Ceará

Quando: 4 a 13 de abril, das 10h às 22h

Onde: Centro de Eventos do Ceará – Avenida Washington Soares

Gratuito e aberto ao público