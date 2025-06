» Beach Park inaugura o Parque Arvorar com 11 atrações e 3 aviários de imersão

O Grupo Beach Park inaugurou, nesta terça-feira (10), o Parque Arvorar, um novo espaço de contato com a natureza que reúne educação ambiental, entretenimento e pesquisa científica.

Localizado em Aquiraz, no Ceará, o parque conta com três grandes aviários de imersão, distribuídos em uma área de 3 mil m², que abrigam mais de 250 aves, além de répteis e pequenos mamíferos.

Voltado para todas as idades, o Arvorar combina lazer e conscientização ecológica por meio de experiências interativas. Ao todo, são 11 atrações, entre elas o Arvorão — circuito de trilhas aéreas com escorregadores suspensos — e o Redão, um redário de cordas ideal para momentos de descanso entre as árvores.

Mais do que uma atração turística, o Arvorar nasce com um propósito ambiental. O espaço dispõe de estrutura voltada à pesquisa científica, equipada com aparelhos de raio-X, ultrassom e exames laboratoriais. O objetivo é promover a reabilitação de animais silvestres com chances reais de retorno à natureza.

Antes mesmo da abertura oficial, o parque deu início ao projeto Refaunar Arvorar, que visa o repovoamento de aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção. A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Aquasis, e começou com duas espécies emblemáticas: a Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e o Periquito Cara-suja (Pyrrhura griseipectus).

O parque também oferece programas pedagógicos, com visitas guiadas para escolas, grupos educativos e instituições de ensino superior. Interessados devem agendar por e-mail: escolas@parquearvorar.com.br.

📌 Serviço

Local: Av. José Jorge Vieira, 100 – Vila Terra Brasilis, Aquiraz

Funcionamento: Quinta a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: parquearvorar.com.br

Valor promocional de abertura: De R$ 189,00 por R$ 89,00