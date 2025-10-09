» Barroso anuncia aposentadoria do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira (9), ao final da sessão no plenário, que irá se aposentar antecipadamente do cargo que ocupa na Corte.

Barroso tomou posse no STF em junho de 2013, por indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff (PT). “Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me indicou da forma mais republicana possível”, declarou em discurso.

O ministro afirmou que esta é a última sessão do plenário da qual participa e disse que deixa o tribunal com o coração apertado. “Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento”, comento.

Aos 67 anos, Barroso encerrou seu ciclo oito anos antes do prazo legal. Sua aposentadoria estava prevista para 2033, quando completaria 75 anos e seria afastado de forma compulsória.

“Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia”, disse.

Barroso confirmou que ainda ficará no cargo pelos próximos dias para liberar pendências que estão sob a sua responsabilidade. Com a saída do ministro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicará um novo integrante para o STF.