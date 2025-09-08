» Bairros de Fortaleza e RMF ficarão sem água; serviço será interrompido temporariamente nesta quarta-feira

Diferentes bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana ficarão sem abastecimento de água nesta quarta-feira (10). Além da capital cearense, os municípios que terão o abastecimento interrompido são: Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Pacatuba.

➡️ O serviço será interrompido temporariamente, das 5h às 20h. Confira se seu bairro será afetado no carrossel.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que a intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da RMF. A retomada do fornecimento acontecerá de forma gradual após o término dos trabalhos. Algumas regiões, principalmente as mais elevadas ou distantes da estação de tratamento, poderão ter o equilíbrio total do sistema em até 48 horas após a conclusão dos serviços.

A Cagece orienta que a população guarde água com antecedência, além de utilizar de forma consciente durante o período em que o abastecimento for interrompido. Os efeitos da suspensão poderão mudar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel.

Os serviços que serão realizados consistem na substituição de equipamentos hidráulicos, instalação de válvulas, injetamento de nova rede de distribuição, dentre outros, para modernizar o parque operacional da companhia.