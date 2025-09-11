» Av. Beira-Mar terá faixa reservada para pedestres e esportistas nos fins de semana

Av. Beira-Mar terá faixa reservada para pedestres e esportistas nos fins de semana

por Gabriele Reinaldo - 11/09/2025 às 19:42

Foto: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza

A Avenida Beira-Mar recebe, cotidianamente, diversos corredores, pedestres e ciclistas, principalmente durante a manhã. Para melhorar a circulação de pedestres e ciclistas, a Prefeitura de Fortaleza passará a reservar uma faixa da avenida para pedestres e praticantes de atividades físicas a partir deste sábado (13).

O trecho reservado é localizado entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes. A via será interditada parcialmente para o tráfego de veículos aos fins de semana, das 4h às 8h30.

Além disso, agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) ficarão presentes por todo o percurso, com sinalização de cones e outros dispositivos de controle viário.

Com a mudança, a faixa da esquerda, localizada junto ao calçadão, será usada para pedestres e corredores, enquanto a outra será concentrada para o fluxo veicular.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem como propósito incentivar hábitos saudáveis, promover a ocupação segura dos espaços públicos e fortalecer o uso das áreas ao ar livre de Fortaleza.

A faixa será reservada em todos os sábados e domingos, exceto em dias de eventos esportivos oficiais programados para o local.

