» Aulas suspensas no Grande Pirambu: SME propõe estudos domiciliares em escolas após série de crimes

Escolas municipais de Fortaleza suspenderam as aulas presenciais após ocorrências de ataques criminosos na região do Grande Pirambu. As instituições ficam localizadas no bairro Cristo Redentor.

As aulas foram suspensas em pelo menos duas escolas na última segunda-feira (5), após a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) recomendar os estudos domiciliares, em razão dos recentes acontecimentos no bairro.

Nesta terça-feira (6), as escolas da Rede Municipal de Ensino localizadas no Grande Pirambu estão abertas normalmente, de acordo com a SME.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou não haver registros de ameaças e demais ocorrências envolvendo escolas da região e destaca que o policiamento na região foi reforçado e permanece intensificado, com o Grupo de Segurança Escolar (GSE) acompanhando as unidades escolares da região.

RELEMBRE O QUE ACONTECEU

A região do Grande Pirambu vem sendo alvo de crimes desde o começo de maio. No dia 1° de maio, duas irmãs influenciadoras digitais, uma delas grávida, foram assassinadas a tiros na Barra do Ceará. As duas foram atacadas por homens que pilotavam uma moto aquática. Um homem conhecido como “Moscou” seria o verdadeiro alvo do ataque que terminou com a morte das irmãs.

Os atos seguiram acontecendo e incluem uma tentativa de chacina e a depredação de um ônibus na sexta-feira (2), o bloqueio de um trecho de calçadão na Vila do Mar no domingo (4), com queima de entulhos e a consequente diminuição de rotas de ônibus na segunda-feira (5).