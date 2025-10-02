» Areninhas têm horário preferencial para idosos

Areninhas têm horário preferencial para idosos

por Gabriele Reinaldo - 02/10/2025 às 19:36

(Foto: Bruno Todeschini)

A partir de agora, idosos terão o horário preferencial das 6h às 8h para atividades físicas nas Areninhas de Fortaleza. A medida foi oficializada em portaria assinada nesta quarta-feira (1º) durante o lançamento Programa Fortaleza para Todas as Idades pela Prefeitura de Fortaleza.

🏃🏾‍♂️ O objetivo, segundo a gestão, é ampliar o acesso a espaços esportivos dos bairros e incentivar a prática regular de exercícios em ambientes próximos da comunidade.

O evento, realizado no Dia Internacional da Pessoa Idosa, contou com a participação da vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar (PSD), e da primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano, Cristiane Leitão.

Segundo a vice-prefeita, as ações de incentivo ao esporte integram um conjunto de estratégias da gestão para tornar a cidade mais inclusiva e promover a melhoria da qualidade de vida da população.

💬 “Com a assinatura da portaria, as 144 Areninhas passam a estar dedicadas, todas as manhãs, às pessoas idosas de Fortaleza. Queremos garantir que cada idoso tenha acesso a espaços de esporte, lazer e convivência, promovendo mais saúde, qualidade de vida e inclusão social”, afirmou.

A Cidade da Criança recebeu a primeira sessão de atividades físicas para pessoas idosas como marco inicial, com aulas de alongamento, ginástica e orientações de saúde. A ação foi realizada em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Ceará.

