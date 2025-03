» Arena Castelão passa a usar reconhecimento facial em todos os portões de acesso

A implementação do sistema de reconhecimento facial da Arena Castelão estará finalizada neste sábado (29). Para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Série A 2025, entre Fortaleza x Fluminense, todos os portões de entrada estarão com os dispositivos funcionando.

Os últimos setores a receberem a medida são os superiores Norte e Sul, abrangendo a totalidade do estádio. No entanto, os portões de acesso a esses setores não serão abertos, seguindo o plano de ação estabelecido pelo clube mandante.

📌 PARA SE CADASTRAR

O sistema já tem 113.805 cadastros ativos. Quem ainda não fez o seu cadastro, pode acessar o site arenacastelao.info e acompanhar pelo e-mail cadastrado.

Fique atento: Crianças a partir de 2 anos também devem ser registradas.