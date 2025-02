» Após quase dez anos, Justiça marca julgamento de mais sete réus pela Chacina do Curió

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) marcou para 17 de março o próximo julgamento dos réus envolvidos na “Chacina do Curió”, crime que deixou 11 pessoas mortas, entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015, na região da Grande Messejana. Em sua quarta sessão do processo, sete policiais militares serão levados a júri popular. Os réus serão julgados pelo Conselho de Sentença (jurados) da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, que decidirá se eles são culpados ou inocentes pelos crimes que estão sendo acusados.

💭 RELEMBRE

Na noite de 11 de novembro de 2015 e madrugada do dia 12, em diferentes ruas da região da Grande Messejan”, 11 pessoas foram mortas, três sofreram tentativa de homicídio e outras quatro foram vítimas de tortura. O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou, no início, 45 policiais militares, sendo aceita a denúncia contra 44 deles.

⚖ PROCESSO

No decorrer do processo, a Justiça impronunciou 10 acusados. Ou seja, nas circunstâncias avaliadas, segundo os autos, não existiam indícios suficientes de autoria para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, o processo passou a contar com 34 réus divididos em três processos, pois a ação principal foi desmembrada para agilizar o julgamento. Com o desmembramento, duas ações ficaram com oito acusados cada e uma outra com 18.

Dos 34 réus, três deles foram desclassificados e responderão a processo na Vara de Auditoria Militar. Além disso, durante a tramitação, um acusado faleceu e foi extinta a punibilidade dele. Desta forma, permaneceram, nos três processos, 30 réus, dos quais 20 já foram julgados. Destes, 14 foram absolvidos e 6 foram condenados à prisão.

Com o julgamento dos novos sete réus, restarão apenas três para que todos sejam submetidos ao júri popular. Quando estiverem aptos a irem a julgamento, o Judiciário deverá marcar a sessão.