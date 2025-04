» Após participar de live na UTI, Bolsonaro é intimado pelo STF no hospital em Brasília

Apesar de estar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi intimado nesta quarta-feira (23) sobre o processo criminal que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro encontra-se internado no Hospital DF Star, uma unidade de saúde particular localizada em Brasília, onde inclusive passou por uma cirurgia. Ele foi hospitalizado após passar mal no início de sua viagem ao Rio Grande do Norte, no dia 11 de abril. Desde que levou uma facada durante a campanha de 2018, Bolsonaro já passou por cinco operações, e as complicações atuais têm origem nesse episódio.

Inicialmente, a intimação foi adiada devido à cirurgia intestinal à qual Bolsonaro foi submetido no dia 12. No entanto, após sua participação em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, realizada diretamente da UTI, o STF determinou que um oficial de Justiça fosse ao hospital para cumprir a formalidade.

O processo faz parte da ação penal contra o chamado “núcleo 1” da trama golpista, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e aceito pela Primeira Turma do STF no início deste mês.

Bolsonaro e os demais réus responderão pelos seguintes crimes:

– Organização criminosa armada;

– Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– Golpe de Estado;

– Dano qualificado por violência e grave ameaça;

– Deterioração de patrimônio tombado.

Com a abertura do processo, inicia-se agora a fase de instrução, em que as defesas apresentarão testemunhas e provas. O julgamento ainda não tem data marcada. Caso seja condenado, Bolsonaro pode pegar mais de 30 anos de prisão.