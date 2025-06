» Anvisa proíbe 3 marcas de ‘café fake’

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de três marcas de pó para preparo de bebida sabor café, após encontrar uma substância tóxica produzida por fungos. A medida inclui a proibição da comercialização, distribuição e fabricação. Além disso, é proibido fazer propaganda.

As marcas interditadas são Melissa, Pingo Preto e Oficial – que já haviam sido consideradas impróprias para consumo pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em março deste ano.

☕ O Ministério realizou a inspeção para verificar as condições da produção. Entre as irregularidades, foi encontrado uso de matéria-prima imprópria para consumo humano, contaminada com ocratoxina A, uma micotoxina produzida por fungos e que causa risco à saúde.

Os produtos continham informações que podiam levar o consumidor a achar que as marcas se tratavam de café e a presença de matérias estranhas e impurezas, denominadas de forma incorreta no rótulo como polpa de café ou café torrado e moído – que na verdade eram cascas e resíduos de café.