» Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais: “maior avanço dos últimos 20 anos”

O medicamento Voranigo (vorasidenibe), inibidor de enzimas, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como tratamento contra câncer cerebral. O remédio é disponibilizado em formato de comprimidos, sendo utilizado de forma oral.

A farmacêutica Servier, responsável pela produção do medicamento, informou que o remédio é indicado para pacientes a partir dos 12 anos com tipos específicos de gliomas difusos (tipo de tumor cerebral que cresce de forma invasiva), que já foram submetidos a procedimento cirúrgico e que não tenham indicação de radioterapia ou quimioterapia imediata.

A atuação do vorasidenibe é no bloqueio das enzimas IDH1 e IDH2 mutadas, que estimulam o crescimento de células tumorais.

A aprovação do medicamento é considerada o maior avanço na área de gliomas (tumores cerebrais mais comuns) dos últimos 20 anos, como avalia o oncologista Fernando Maluf.

“Os [gliomas] de baixo grau acometem preferencialmente uma população muito jovem, que começa a desenvolver esse tumor desde a infância e adolescência até adulto jovem”, detalha o médico.

Fernando diz que essa medicação é uma alternativa especial para tentar evitar novas cirurgias ou tratamentos agressivos como a radioterapia.

“Ela consegue reduzir, de forma muito importante, o risco de progressão da doença às custas de uma boa tolerabilidade”, finaliza.