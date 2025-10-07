» Antecipação do FGTS por saque-aniversário será limitado a R$ 500; entenda novas regras

As novas regras para o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foram aprovadas nesta terça-feira (7).

Com as mudanças, o limite máximo para antecipar o saque-aniversário será de R$ 500, sendo o mínimo de R$ 100. Dessa forma, até cinco parcelas de R$ 500 poderão ser antecipadas, totalizando R$ 2.500.

A proposta determina também um limite para o número de antecipações, que antes era definido por cada instituição financeira. Os trabalhadores poderão antecipar até cinco saques-aniversário, sendo um por ano, em um período de 12 meses.

Depois do prazo, será possível realizar até três novas antecipações, ou seja, em três anos.

Além disso, quem aderir ao saque-aniversário deverá esperar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Atualmente, não há restrição, podendo ser realizada imediatamente após a adesão.

As novas diretrizes passam a valer a partir do dia 1º de novembro e foram aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), por unanimidade.