» Antecipação do FGTS por saque-aniversário será limitado a R$ 500; entenda novas regras

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Antecipação do FGTS por saque-aniversário será limitado a R$ 500; entenda novas regras

por Gabriele Reinaldo - 07/10/2025 às 19:42

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

As novas regras para o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foram aprovadas nesta terça-feira (7).

Com as mudanças, o limite máximo para antecipar o saque-aniversário será de R$ 500, sendo o mínimo de R$ 100. Dessa forma, até cinco parcelas de R$ 500 poderão ser antecipadas, totalizando R$ 2.500.

A proposta determina também um limite para o número de antecipações, que antes era definido por cada instituição financeira. Os trabalhadores poderão antecipar até cinco saques-aniversário, sendo um por ano, em um período de 12 meses.

Depois do prazo, será possível realizar até três novas antecipações, ou seja, em três anos.

Além disso, quem aderir ao saque-aniversário deverá esperar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Atualmente, não há restrição, podendo ser realizada imediatamente após a adesão.

As novas diretrizes passam a valer a partir do dia 1º de novembro e foram aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), por unanimidade.

Veja também

Eleições 2024

Federação PSOL/REDE confirma candidatura de Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza
Política

Surpreendido com destituição, Cid vai convocar nova eleição para presidência estadual do PDT
Política

Julgamento de Bolsonaro é suspenso; votação para condenar ou absolver réus deve ser retomada na terça

Últimas notícias

Eleições 2024

Federação PSOL/REDE confirma candidatura de Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza
Política

Surpreendido com destituição, Cid vai convocar nova eleição para presidência estadual do PDT
Política

Julgamento de Bolsonaro é suspenso; votação para condenar ou absolver réus deve ser retomada na terça
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM