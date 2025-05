» André Fernandes vai disputar Senado pelo PL

Durante visita a Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com o deputado federal André Fernandes (PL) e outros aliados da sigla no Ceará, para alinhar as primeiras estratégias rumo às eleições de 2026.

Por ora, o único nome definido é o do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que disputará uma vaga no Senado pelo partido. A expectativa da legenda é eleger entre 6 a 7 deputados federais e o mesmo número de estaduais, além de um senador.

A segunda vaga ao Senado e a cabeça de chapa ao Governo do Estado ainda estão em aberto. Mas a tendência é clara: o PL quer formar uma frente ampla com partidos da oposição local.

Uma das principais apostas é o União Progressista que, segundo a assessoria de André Fernandes, deve acolher o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, recém-desfiliado do PDT e ainda sem novo partido anunciado.

Nos bastidores, o nome de Roberto Cláudio vem sendo tratado como peça-chave para ampliar o alcance do bloco oposicionista no Ceará.