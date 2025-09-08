» Ambulantes já podem se inscrever para trabalhar no Evangelizar É Preciso Fortaleza

Os ambulantes que desejam trabalhar durante o evento Evangelizar É Preciso já podem se cadastrar junto à Prefeitura de Fortaleza para obter a autorização necessária.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (8) e seguem abertas até o dia 24 deste mês.

Os interessados devem comparecer à Central de Acolhimento da Secretaria Regional II, portando requerimento preenchido, RG, CPF, comprovante de endereço e uma foto do equipamento utilizado.

Ao todo, estão sendo ofertadas 65 vagas extras. Os 60 ambulantes já cadastrados para atuar no calçadão e na faixa de areia terão suas autorizações mantidas durante o evento.

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteio, marcado para o dia 6 de outubro, às 9h, no auditório da sede da Secretaria Regional II.

Durante o evento, os comerciantes autorizados serão distribuídos em cinco vias: Monsenhor Bruno, Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio Vasconcelos e Barão de Aracati, entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Raimundo Girão.

Cada via terá 12 ambulantes extras e uma vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD) por via.

A gestão municipal reforça que não há cobrança de taxas em nenhuma etapa do processo.