» Ambulância capota a caminho de ocorrência na BR-222

Dois acidentes envolvendo ambulâncias deixaram oito pessoas feridas na BR-222, em Sobral, neste domingo (25). Um dos veículos realizava a transferência de um paciente de Tianguá para Sobral quando colidiu com um poste ao derrapar na pista molhada. Outra ambulância enviada para socorrer as vítimas acabou capotando. Chovia no momento das ocorrências.

🚑 Na ambulância vinda de Tianguá estavam cinco pessoas: o condutor, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um paciente e um acompanhante. A enfermeira e a técnica de enfermagem passaram por cirurgias e estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As outras vítimas estão fora de perigo.

Já na segunda ambulância, estavam três profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu): um condutor, uma médica e uma enfermeira. Segundo o Samu, eles foram socorridos e passam bem. Todas as vítimas foram levadas à Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Por meio das redes sociais, a secretária da saúde de Tianguá, Flávia Procópio, afirmou que se dirigiu ao hospital para companhar de perto a situação e atualizar o estado de saúde dos pacientes. O prefeito da cidade, Alex Nunes, se manifestou.

💬 “Agradeço a equipe do Samu de Sobral pelo socorro a nossa equipe. Estou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado e Santa Casa prestando toda assistência, rogamos a Deus pelo bem”, disse.

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, também se solidarizou com as vítimas e agradeceu às equipes que atuaram no resgate. “Reforçamos nosso compromisso em acompanhar de perto cada caso”.