» “Ainda estou aqui” é terceira maior bilheteria nacional desde 2018, afirma Ancine

O filme de Walter Salles, “Ainda Estou Aqui”, atingiu a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 104,7 milhões em renda, se tornando a terceira maior bilheteria nacional desde 2018, atrás apenas de “Minha Mãe é uma Peça 3” (2018) e “Nada a Perder” (2019). Apenas em 2025, o filme foi responsável por 32% do público de filmes nacionais, informou a Agência Nacional do Cinema.

🎬 Desde a estreia mundial no Festival de Veneza, onde venceu o prêmio de Melhor Roteiro, “Ainda Estou Aqui” construiu uma jornada notável. No Brasil, iniciou exibição em setembro de 2024 e logo ganhou projeção nacional. Com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o longa registrou crescimento expressivo de público, com um aumento de 57% na semana seguinte e um impressionante salto de 122% na semana subsequente.

A indicação ao Oscar, anunciada em 23 de janeiro, foi outro ponto de virada, gerando um novo aumento de 89% no público semanal. A Semana do Cinema, em fevereiro, impulsionou ainda mais os números, com um crescimento de 174%, marcando a segunda melhor semana de exibição do filme desde a estreia.

👏🏻 No último domingo (2), o longa protagonizado por Fernanda Torres foi indicado em três categorias no Oscar 2024 e saiu vitorioso levando a estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional, marcando um feito inédito e conquistando o reconhecimento global.