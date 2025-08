» Adolescente de 14 anos estuprada pelo pai e o irmão grava abusos para provar crime no Ceará

O pai e o irmão de uma adolescente de 14 anos foram detidos suspeitos de estuprar e manter a menina em cárcere privado, na zona rural de Quixelô, no Ceará. A vítima chegou a gravar os abusos para servir como prova dos crimes.

A menina enviou as provas geradas a pessoas de confiança, que acionaram a Subagência de Inteligência (SAI) do batalhão por meio de denúncia anônima. Os policiais da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até o local indicado e conduziram os suspeitos à Delegacia Regional de Iguatu na última quinta-feira (31).

A adolescente contou aos agentes da Polícia Militar que os abusos já aconteciam há cerca de dois anos. Ela também detalhou que era mantida em cárcere privado pelo pai, que só permitia que ela frequentasse a escola.

A vítima, o pai e o irmão prestaram depoimentos. Após os procedimentos, o irmão foi liberado e o pai permaneceu preso, autuado com base nos artigos 147-B e 148 do Código Penal Brasileiro, que tratam de violência psicológica, sequestro e cárcere privado. Não foi informada a idade do irmão da adolescente.

As imagens gravadas pela menina foram anexadas ao processo como provas. Os nomes dos envolvidos não podem ser divulgados, para não expor a vítima, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).