» Abertas inscrições para concurso da PGE Ceará com salários a partir de R$ 5,9 mil

As inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Ceará foram abertas nesta quinta-feira (19), com 40 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (https://www.cev.uece.br/) até o dia 7 de janeiro de 2025, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 250.

As vagas abrangem áreas como Direito, Administração, Engenharias e Tecnologia da Informação (TI). O salário-base é R$ 5.938,70, mas há gratificação por titulação e também prêmio de desempenho. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), no link http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20241204/do20241204p01.pdf.

As provas irão ocorrer no dia 16 de fevereiro de 2025. A 1ª fase é composta de uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas (A, B, C, D, E), realizada das 8h às 12h. Já a 2º fase, realizada das 14h às 18h do mesmo dia da prova objetiva, tem prova discursiva, composta por um estudo de caso, dividido em duas questões práticas, de caráter eliminatório e classificatório.