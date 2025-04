» 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro deveria ser preso, aponta Datafolha

Nova pesquisa do instituto Datafolha aponta que 52% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ser condenado por tentativa de trama golpista. Outros 42% acham que ele não deveria ser preso, e 7% dos entrevistados não souberam responder.

Ao mesmo tempo, 52% acreditam que Bolsonaro vai continuar em liberdade, enquanto 41% acreditam que ele será preso.

O Nordeste foi a região que apresentou maior índice da opinião de que Bolsonaro deve ser preso: 59% disseram que ele deveria ir para a cadeia.

No Norte/Centro-Oeste, há um empate técnico: 47% acham que ele deveria ser preso, e 45% que dizem o contrário. Já no Sul, 46% querem Bolsonaro preso, e 49% dizem que ele deve ficar livre.

O apoio ao “não deveria” ser preso é menor entre mulheres (36%) e quem completou apenas o ensino fundamental (35%).

A pesquisa entrevistou 3.054 pessoas com mais de 16 anos, em 172 cidades brasileiras, entre os dias 1° e 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

ENTENDA

Bolsonaro se tornou réu pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e seu julgamento deve acontecer ao longo de 2025. As investigações da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) levantam a acusação de que ele encabeçou uma tentativa de golpe de estado, no fim do seu mandato como presidente da República, além de outros crimes relacionados ao cargo.

O ex-presidente teria endossado os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de pessoas depredou o prédio do STF e vandalizou construções da Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).