» 39 suspeitos de envolvimento em crimes no Vicente Pinzón são presos em menos de um mês

Quase 40 suspeitos de crimes praticados durante conflitos de organizações criminosas no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foram presos entre os dias 1° e 24 de julho. Durante o período, foram 39 prisões em flagrante e cumprimentos de mandados de prisão.

Além disso, também foram apreendidas 19 armas de fogo e quase 15 quilos de drogas, segundo a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O bairro recebeu maior atividade policial após recorrentes casos de violência na região. Os trabalhos investigativos relacionados aos crimes cometidos no bairro são realizados pelo 9º Distrito Policial (9º DP) e os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), incluindo homicídios e latrocínios, são investigados pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Pelo DHPP, foram capturadas 13 pessoas pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, integrar organização criminosa, tráfico e roubo.

PRISÃO FORA DO ESTADO

Na sexta-feira (25), um homem de 38 anos, apontado como integrante de um grupo criminoso atuante no Vicente Pinzón e em outros bairros adjacentes, foi preso no Maranhão.

O homem possui cinco passagens por crime de roubo e antecedentes por associação criminosa, ameaça, receptação, porte ou posse ilegal de arma de fogo, corrupção ativa, crime contra a administração pública e corrupção de menor. O investigado estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e receptação.

A ação é resultado de um trabalho de inteligência da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará e das Forças de Segurança do Maranhão.