Egressos do sistema prisional cearense reformam escola em Itaitinga - TV Jangadeiro

“O trabalho dignifica e enobrece o homem”, diz um velho ditado popular. Atualmente, 25 egressos do sistema prisional cearenses praticam essa máxima. Os homens, que cumprem penas em regime aberto e semiaberto, estão reformando uma escola de ensino médio localizada em Itaitinga.

Em busca de um recomeço, os indivíduos realizam serviços de limpeza e revitalização, como pedreiro e pintor, além de capinagem e roçagem. As melhorias são feitas na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Raul Tavares Cavalcante.

A iniciativa é promovida pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). A pasta possui programas para ressocializar os egressos por meio do trabalho.

“O interno sai do sistema e vem trabalhar com a gente, voltando a ser inserido na sociedade através do mercado de trabalho. São várias oportunidades, sendo oferecidos cursos, vagas de emprego, além do encaminhamento para a Lei das Vagas que garante todos os direitos trabalhistas”, comenta o policial penal e responsável pela ação, Miranda.

O egresso Francisco Ventura agradece a oportunidade. “Estou feliz em retornar ao convívio da sociedade através do mercado de trabalho. É gratificante poder voltar a ativa. Quero poder reconstruir minha vida de forma digna e em paz”, afirma.