CGU anula processo de demissão da primeira professora trans do IFCE - TV Jangadeiro

A Controladoria Geral da União (CGU) decidiu por anular o processo administrativo que gerou a demissão da professora Êmy Virgínia da Costa. A declaração de nulidade parcial foi dada pelo ministro Vinícius Marques de Carvalho.

“Meu coração está transbordando de gratidão. Eu vou responder todas as mensagens, uma por uma, com atenção e carinho. E aos que posso, vou abraçar demoradamente. Eu estou tão feliz! Uma felicidade tão grande!”, escreveu a professora nas redes sociais.

A decisão foi publicada na sexta-feira (15) e determina que Êmy retorne às salas de aula do IFCE e seja reincorporada pela instituição.

O caso veio à tona no início de 2024 com a justificativa que citava a ausência frequente da professora das salas de aula, principalmente devido à sua dedicação ao doutorado no Uruguai.

Apesar dos esforços da professora para repor as aulas, a instituição optou por manter a decisão de demiti-la. Êmy Virgínia Oliveira da Costa estava alocada no campus de Tianguá.

Na época, o IFCE informou que o processo administrativo começou em 2019, quando a professora foi aceita em um programa de doutorado na Universidad de la República, no Uruguai.