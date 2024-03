Alimento básico, arroz sofre aumento de 25% no preço em um ano - TV Jangadeiro

O arroz é um alimento básico no prato dos cearenses, mas tem ficado cada vez mais caro nas prateleiras dos supermercados. De acordo com a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o alimento acumula um aumento de 25,01%, se comparado ao mesmo período de 2023.

Em fevereiro de 2024, o arroz ficou 1,9% mais caro em relação ao mês de janeiro. Esse, no entanto, não é o maior aumento na cesta básica da capital.

Apesar de ser uma das únicas cidades onde houve queda (-0,43%), Fortaleza teve o maior aumento no preço da manteiga (7,69%).

Entre as 17 capitais analisadas, Fortaleza registrou a 6° cesta básica mais barata (R$ 627,67). A maior alta aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, com uma cesta básica de R$ 832,80.