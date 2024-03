Uece fará obras de reforma e manutenção nos campi de Fortaleza - TV Jangadeiro

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) fará obras de manutenção e reforma nos campi Itaperi e Fátima, em Fortaleza. Ao todo, serão investidos R$ 24,6 milhões. Ao longo deste ano, serão realizadas 37 intervenções para melhorar a estrutura da Instituição de Ensino Superior.

Este é o maior investimento na história da Uece. Nos últimos meses, um incêndio de grandes proporções atingiu a Universidade, e um funcionário foi encontrado morto dentro do campus.

Algumas ações de requalificação já foram iniciadas, como a reforma do refeitório do Centro de Humanidades, a reforma e a ampliação dos banheiros da Pró-reitoria de Graduação (Prograd/Uece) e a reforma da Editora da Uece (EdUece) e da Biblioteca Central.

Outras serão executadas conforme o cronograma estabelecido com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a empresa vencedora da licitação.

Confira algumas intervenções:

– Manutenção completa do Centro de Humanidades (CH)

– Manutenção completa do complexo poliesportiva

– Manutenção da coberta do Restaurante Universitário (RU)

– Correção de dilatações na parte externa do prédio do Programa de Pós-graduação em Geografia

– Manutenção do Centro de Estudos Sociais Aplicados (reforma de banheiros e sala de leitura)

– Manutenção da coberta do bloco de Psicologia

– Reforma da galeria de águas pluviais do bloco S

– Manutenção de caixas d’água do Centro de Estudos Sociais Aplicados

– Reparos na estrutura do UeceVest

– Reforma do auditório do Centro de Estudos Sociais Aplicados para acessibilidade

– Reforma do Laboratório de Nutrição e Produção de Ruminantes

O reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, comemora a conquista.

“Nos permite resolver problemas estruturais acumulados, especialmente, ao longo da pandemia da Covid-19. Todas as obras levarão à melhoria das condições infraestruturais para a realização das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão e ao bem-estar da comunidade acadêmica e de todos os que visitam nossos campi de Fortaleza”.

Conforme expectativas, campi de outros municípios também poderão receber intervenções estruturais.