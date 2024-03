PT e Vitor Valim escolhem Catanho como pré-candidato à Prefeitura de Caucaia - TV Jangadeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) escolheu Waldemir Catanho como pré-candidato à Prefeitura de Caucaia nas eleições municipais deste ano. O secretário de Articulação Política do Governo do Ceará foi aprovado pela alta cúpula da sigla e pelo atual gestor municipal, Vitor Valim (PSB), que optou por não disputar a reeleição.

Para concorrer ao cargo, Waldemir Catanho precisa ser afastado da pasta. A chapa de Vitor Valim deve apoiar o nome que o político escolheu como sucessor.

“Não tenho dúvida da competência que faz do nosso companheiro Catanho um nome preparado para essa missão que segue. Catanho assume agora o compromisso de continuar em Caucaia, cidade que conhece bem, esse governo de desenvolvimento”, comentou Vitor Valim em publicação nas redes sociais.

Waldemir Catanha teve o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do senador licenciado Camilo Santana e do governador do Ceará Elmano de Freitas.

Além de Waldemir Catanho, Deuzinho Filho (União Brasil); Coronel Aginaldo (PL); Naumi Amorim (PSD); Gerardo Arruda (PDT); e Emília Pessoa (PSDB) também serão pré-candidatos à Prefeitura de Caucaia.

Waldemir Catanho é jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e possui atuação nos bastidores da política cearense.