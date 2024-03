Professores da rede estadual de ensino votam por estado de greve - TV Jangadeiro

Durante Assembleia Geral realizada nesta sexta-feira (15), o sindicato Apeoc aprovou o estado de greve dos professores da rede estadual de ensino no Ceará. As mobilizações têm início na próxima terça-feira (19) e podem resultar em uma greve geral.

Ao longo da reunião, entraram as reivindicações sobre a remuneração e progressão na carreira, além do financiamento da educação, valorização dos profissionais e pagamento das dívidas do Estado com os professores.

Entre os principais pontos debatidos, a categoria demanda reajuste na carreira acima da inflação, nomeação e posse dos professores convocados, equiparação salarial dos temporários com o salário inicial de carreira dos efetivos, criação de pecúnia alimentação de R$ 770,00 por mês para professores com 200 horas por mês, sendo proporcional para cargas horárias inferiores.