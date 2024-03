Sem prévias, PT define candidato à Prefeitura de Fortaleza no dia 21 de abril - TV Jangadeiro

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Fortaleza decidiu, nesta quarta-feira (13), realizar a escolha do nome do candidato da legenda à Prefeitura municipal no dia 21 de abril, às 9h.

Segundo o PT, sem prévias, a decisão será feita por meio de delegados, que devem deliberar o nome que disputará as eleições deste ano.

Entre os cotados estão os deputados estaduais Evandro Leitão, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, além da deputada federal Luizianne Lins e o assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno.

A escolha do candidato será feita por 200 delegados partidários, que serão selecionados durante a votação interna de filiados no dia 7 de abril. O processo segue um formato de votação indireta. Os filiados escolhem os delegados, os quais, por sua vez, poderão votar nas pré-candidaturas estipuladas.