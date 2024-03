Prefeito, secretária e ex-secretário de Juazeiro do Norte são suspeitos de corrupção e fraude em licitações - TV Jangadeiro

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), um ex-secretário municipal e a atual secretária de Meio Ambiente e Serviços Públicos são investigados pelos crimes de corrupção e fraude em licitações.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (13), mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. Além do político e dos servidoras públicas, três empresários também são investigados.

A operação “Nullum Pactum” foi realizada nos municípios de Juazeiro do Norte, Aquiraz e Tejuçuoca. Com o apoio da Polícia Civil, a diligência também esteve nas sedes das empresas dos empresários.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) determinou o afastamento da secretária por 180 dias, além das quebras dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações.

Um dos empresários investigados teria doado para a campanha eleitoral do prefeito, e, em troca, assumiu a gestão da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

O suspeito nomeou seu genro e uma funcionária da sua empresa como titulares das pastas, de acordo com apuração da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap).

“ O empresário teria executado um dos contratos de maior valor para o município, que seria da limpeza pública municipal. A investigação também encontrou indícios de que foram celebrados contratos fraudulentos, com violação ao caráter competitivo do processo licitatório”, explica o MPCE.

Os investigados podem responder por corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica e associação criminosa. Na operação, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos.

A Procuradoria Geral do Município explicou o vínculo entre a Prefeitura e a empresa investigada.

“O contrato orçado com a antiga prestadora era de aproximadamente R$ 4,5 milhões de reais. Após nova licitação, cuja empresa ‘MM Serviços’ foi contemplada em 2022, o valor do contrato diminuiu para R$ 2.169,000. Salienta-se que, desde então, o serviço de coleta tem sido realizado em todos os bairros da cidade, contribuindo para a saúde e bem-estar da população”.