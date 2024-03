Policial Militar que atirou em ambulante na Praia de Iracema é afastado - TV Jangadeiro

O policial militar responsável por atirar e matar o jovem ambulante Taian Fé Nogueira, de 27 anos, foi afastado das atividades profissionais após determinação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Segundo o órgão, também foi aberto um processo disciplinar em desfavor do PM, cujo nome não foi divulgado até o momento.

A ocorrência também está sendo apurada pela Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) da Polícia Militar, por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM).

Entenda o caso

Segundo a Polícia Militar, durante uma operação, foi constatado que Taian estava sob um mandado de busca em aberto relacionado ao crime de roubo no estado do Pará.

De acordo com as autoridades, ele foi detido e algemado, mas tentou desarmar um dos agentes durante o procedimento.

No entanto, testemunhas contestam essa versão. De acordo com os relatos, Taian estava algemado e de costas quando foi baleado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um policial retirando as algemas do ambulante após ter sido baleado.

Esposa da vítima concedeu entrevista à Jangadeiro

O corpo da vítima será sepultado na quinta-feira (14), em Caucaia. O enterro foi postergado pois os familiares de Taian ainda não chegaram do Pará.

A viúva do ambulante conversou com o Jornal Jangadeiro. “Ainda não caiu a ficha que eu não vou ter o amor da minha vida comigo, quem trabalhava comigo todos os dias na barraca. Que nós venhamos a ter a justiça por mais um homicídio bárbaro”, comentou.