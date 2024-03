Governo antecipa pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS - TV Jangadeiro

O Governo Federal antecipará o pagamento do abono anual aos aposentados e pensionistas da Previdência Social, também conhecido como 13º do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas: a primeira será depositada em abril e a segunda em maio.

A antecipação do benefício foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13). Geralmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, porém os últimos governos anteciparam para estimular a economia do país.

Terão direito ao recebimento do abono anual os beneficiários que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Para saber a data exata do seu pagamento, é necessário verificar o penúltimo número do seu benefício. Cada benefício do INSS possui uma numeração única composta por 10 dígitos, e o site do INSS (https://www.gov.br/inss/pt-br) disponibiliza uma tabela com as datas específicas para recebimento de acordo com o número do benefício e se o valor é equivalente ao salário mínimo ou superior a ele.

Conforme o comunicado oficial, a primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga com os demais benefícios. Já a segunda parcela será a diferença entre o valor total do abono anual e o montante já antecipado, e será depositada juntamente com os benefícios do mês seguinte.