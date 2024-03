Fugitivos de Mossoró estão nos arredores da prisão, diz ministro da Justiça - TV Jangadeiro

Os dois detentos que fugiram de uma penitenciária de segurança máxima, localizada em Mossoró, estariam nas proximidades da prisão, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski.

As buscas pelos egressos já duram 29 dias e contam com agentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, das polícias Federal, Rodoviária Federal, da Força de Segurança Nacional, Militar, Civil e Bombeiros, além de policiais de outros estados, como o Ceará.

“As buscas com cães altamente treinados confirmaram a presença recente desses dois fugitivos. Temos indícios fortes da presença deles na região, nesse perímetro que concentra ou circula a penitenciária de Mossoró e Baraúna. Os fugitivos ainda se encontram aqui dentro”, comentou o ministro, sobrevoou a área onde estão ocorrendo as buscas.

Ricardo Lewandowski desembarcou no Rio Grande do Norte na manhã desta quarta-feira (13), para participar de uma reunião com policiais da Força Tarefa responsável pela busca dos fugitivos.

Segundo o ministro, os fugitivos estavam recebendo apoio, como roupas e alimentos. “Eles estão recebendo, sim, apoio externo e essa é uma das razões pelas quais eles têm escapado do cerco”, comentou.

As buscas ocorrem em diversos endereços das cidades potiguares de Mossoró e Baraúna, além de Aquiraz e Quixeré, no Ceará. As investigações mostram ainda que algumas casas foram invadidas e que moradores teriam sido ameaçados. Desde a fuga, no dia 14 de fevereiro, sete pessoas foram presas.