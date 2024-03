Tasso Jereissati reafirma aliança entre PSDB e PDT em Fortaleza; "natural repetir a chapa vitoriosa" - TV Jangadeiro

O ex-senador Tasso Jereissati reforçou, nesta terça-feira (12), a aliança política entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará.

O líder político defendeu a repetição da chapa entre tucanos e psdbistas nas eleições municipais deste ano. De acordo com Tasso, o PSDB deve permanecer como vice-candidato do PDT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

As siglas, inclusive, já comandam o Paço Municipal, com o prefeito José Sarto (PDT) e o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB).

“É um caminho natural. Nós estamos alinhados ao PDT. Não só aqui em Fortaleza, mas em todos os municípios que tem a condição da gente estar junto. Existe uma afinidade ideológica com os quadros do PDT e o natural seria a repetição da chapa vitoriosa e que está fazendo um belo trabalho na capital”, afirmou.

No entanto, Tasso foi cauteloso sobre a possibilidade de Élcio Batista disputar a reeleição. “Nós ainda estamos discutindo isso”, comentou.

As declarações foram dadas em evento com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ocorrido em Fortaleza. O líder do partido e ex-governador de Goiás realiza uma série de visitas ao Nordeste para fortalecer o nome da legenda na região.

“Eu venho andando o Brasil inteirinho, conhecendo de perto a realidade do país. Além do diagnóstico, o motivo da minha viagem pelo Nordeste é para motivar o lançamento do maior número de candidaturas para prefeitos, vices e vereadores, não só em grandes cidades, mas também em médias e pequenas”, disse.

De acordo com Marconi, a expectativa do PSDB é lançar candidaturas à prefeitura ou vice-prefeitura em todas as capitais.“Acho que teremos candidatos a prefeito ou vice em, pelo menos, 15 capitais”.

No Ceará, a sigla deve lançar a deputada estadual Emilia Pessoa como pré-candidata à Prefeitura de Caucaia. O nome da política é aprovado pelos líderes da legenda.