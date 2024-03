Lula nega criação de vale-carne e afirma que redução da conta de energia elétrica é prioridade - TV Jangadeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou a criação do auxílio “vale-carne” para incrementar o Bolsa Família. “Não existe essa bobagem. Foi o seguinte: um cidadão entrou com uma carta ao ministro, e esse ministro encaminhou a carta para a Casa Civil e disse para a imprensa que iria estudar”, afirmou o petista.

A declaração foi dada em entrevista ao SBT Brasil, na segunda-feira (11). “Eu ri muito quando vi a notícia do vale-carne, sinceramente. Eu não acreditei que pudesse ser verdade”, complementou.

Segundo Lula, a intenção do Governo Federal, na verdade, é reduzir o preço das carnes e de outros alimentos no mercado, além da prioridade da diminuição do valor da conta de luz.

Durante a entrevista, Lula ponderou que os valores cobrados pelos alimentos continuam elevados, devido às altas contas de energia elétrica.

“Meus ministros de Minas e Energia e da Fazenda sabem que uma das coisas que temos que fazer é baixar o preço da energia para o povo, do arroz, do feijão. Baixar o preço daquilo que vai na mesa do povo trabalhador”, disse.