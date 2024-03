Ceará vai receber seis novos campi do IFCE; expansão deve gerar 8.400 vagas - TV Jangadeiro

O Ceará vai receber seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE). As unidades serão construídas em Fortaleza (2), Cascavel (1), Mauriti (1), Campos Sales (1) e Lavras de Mangabeira (1).

Com investimento de R$ 150 milhões, a expansão do IFCE deve gerar mais 8.400 vagas de estudo no estado. A expectativa é que, no mínimo, 80% das matrículas sejam em Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Ao todo, o Governo Federal vai implantar 100 novos Institutos Federais no país inteiro. A ação faz parte da expansão de vagas e oportunidades na Rede Federal de Ensino. A informação foi divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, em Brasília.

“É com base no investimento na educação que podemos ter a certeza que o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, desenvolvido. Quando a gente fala em investimento em educação é porque uma profissão dá ao homem e à mulher o status de cidadania que sem educação a gente não conquista”, comentou o político.