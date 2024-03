Brasil registra mais de 1,5 milhão de casos de dengue apenas neste ano - TV Jangadeiro

O Brasil registrou, somente neste ano, 1,5 milhão de casos prováveis de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Ao todo, 391 pessoas morreram em decorrência da doença, e as causas de outros 858 óbitos estão sendo investigadas, conforme os dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses.

As mulheres (55,5%) são mais afetadas do que os homens (44,5%), aponta a pesquisa. A doença tem atingido a faixa etária dos 30 aos 39 com maior recorrência, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos.

No Ceará, 4.078 casos de dengue já foram confirmados e 5 óbitos estão em investigação. O número de casos registrados neste ano já representa 27,33% do número total de casos notificados em 2023.

Os estados com mais casos prováveis de dengue são: Minas Gerais (513.538), São Paulo (285.134) e Paraná (149.134) e o Distrito Federal (137.050).

SINTOMAS:

Fique atento aos sintomas relacionados à dengue: febre alta de início repentino, dor atrás dos olhos, mal estar, prostração e dores no corpo. O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas.