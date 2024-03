Pagamento por boleto será compensado no mesmo dia a partir desta sexta-feira - TV Jangadeiro

Um dos meios de pagamento mais utilizado pelos brasileiros será modernizado. A partir desta sexta-feira (15), boleto bancário, quando pago até às 16h30, será compensado no mesmo dia, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febran).

Ao todo, 136 instituições financeiras vão aderir à novidade. Na prática, não existem mudanças para quem paga. Porém, o cobrador será beneficiado com a alteração.

O cobrador receberá o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele possui com o banco. No entanto, se o pagamento for efetuado após às 16h30, a liquidação será processada apenas no dia seguinte.

💬“A mudança trará mais agilidade para o cobrador, e irá beneficiar muito o comércio. No caso do e-commerce, por exemplo, vemos também vantagens para os compradores, que poderão ter o processo de entrega de mercadorias feito com mais rapidez”, avalia Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

A alteração vem para acompanhar a implementação do PIX, modalidade que domina os pagamentos no Brasil. O boleto ainda é muito presente nas vidas dos brasileiros, só no ano passado foram 4,2 bilhões de documentos transacionados totalizando R$ 5,8 trilhões.