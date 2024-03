Ministério Público do Ceará promove audiência pública sobre filas de cirurgias eletivas no SUS - TV Jangadeiro

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promoverá uma audiência pública nesta segunda-feira (11), a partir das 8h30, com o objetivo de proporcionar maior transparência sobre as questões relacionadas às filas de cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

O evento, aberto ao público, ocorrerá no Plenário dos Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de Justiça, em Fortaleza, e será transmitido ao vivo pelo canal do MPCE no Youtube.

A audiência visa discutir a quantidade de pacientes aguardando cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias programadas que não são consideradas de urgência, em todo o Ceará, os critérios de chamamento e os resultados do mutirão de cirurgias anunciado no início de 2023, além de outras questões relacionadas à realização e à espera pelo procedimento em todo o Estado.

SERVIÇO

Audiência Pública – Filas de Cirurgias Eletivas do SUS no Ceará

Data: 11 de março de 2024 (segunda-feira)

Horário: 8h30

Local: Plenário dos Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de Justiça (Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130, bairro Cambeba)

Transmissão: https://youtube.com/MinisterioPublicoCE

Aberto ao público