Cid Gomes propõe candidatura conjunta sem candidato do PT para prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O senador Cid Gomes (PSB) defende a união de seu partido com o PT e outros aliados na próxima eleição para a prefeitura de Fortaleza. No entanto, ressaltou que o candidato não precisa necessariamente ser um petista.

“No exemplo que temos dado aqui no Ceará, de compartilhamento de poder, de não concentração e de não hegemonização da política, é algo positivo. Tenho defendido, com lealdade, que possamos ter um candidato que não necessariamente seja do mesmo partido que já detém a Presidência da República e o Governo do Estado”, relatou Cid durante evento de novas filiações ao PSB.

O senador propôs a união, enfatizando que isso não é uma posição contra qualquer partido, mas sim uma defesa do compartilhamento de poder. “Não há nenhum questionamento e não há nenhuma dúvida: todo aquele arco de aliança que esteve comigo lá atrás, respaldou o governo do Camilo e que boa parte apoiou o Elmano, deva ter um candidato só”, pontuou o senador.

No evento, realizado no Marina Park Hotel neste sábado (9), houve filiações ao PSB de lideranças classistas, empresariais e sindicais de Fortaleza, além de pré-candidatos e lideranças políticas nos municípios de Jaguaretama e Morada Nova.

O senador Cid ressaltou ainda o dever de fortalecer o PSB nos municípios cearenses, visando torná-lo o partido com o maior número de candidatos a prefeito no Estado, liderando disputas em mais de 100 prefeituras, bem como ter a maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara dos Deputados, em Brasília.